INSS: Antecipação do 13º salário começa a ser paga hoje, 25; veja o calendário

Após vários contratempos, nesta terça-feira (25), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a pagar a primeira parcela da antecipação do 13º salário aos aposentados e pensionistas. A quantia já está disponível para consulta no aplicativo “Meu INSS”.

De acordo com o Decreto 10.410 sancionado pelo presidente da república Jair Bolsonaro, o pagamento do 13º salário deve ocorrer junto aos benefícios tradicionais do instituto. Além disso, o salário extra será divido em duas parcelas, a primeira com competência de maio e a segunda de junho.

Valores e regras do 13º salário

O pagamento será divido em duas parcelas. A primeira deve conferir um valor equivalente a 50% do benefício. Já a segunda, está sujeita descontos do Imposto de Renda, caso o segurado receba um valor superior aos demais. Veja:

Se um segurado de até 64 anos receber um valor superior a R$ 1.903,98, deve ter descontos na segunda parcela;

Se o segurado tenha idade igual ou superior a 65 anos e receba um benefício com valor superior a R$ 3.807,93, terá que pagar a tributação do IR.

Vale lembrar que o 13º salário é pago proporcionalmente ao tempo em que o beneficiário está recebendo o benefício. Ou seja, caso tenha começado a receber o benefício em fevereiro deste ano, receberá valores proporcionais ao tempo de recebimento.

Essa regra também vale para quem recebe algum benefício temporário, como o auxílio-doença e que tenha encerramento no dia 31 de dezembro.

Calendário do 13º salário

Benefício com valor de um salário mínimo

Dígito final 1ª parcela – Maio 2ª parcela – Junho 1 25 de maio 24 de junho 2 26 de maio 25 de junho 3 27 de maio 28 de junho 4 28 de maio 29 de junho 5 31 de maio 30 de junho 6 01 de junho 01 de julho 7 02 de junho 02 de julho 8 04 de junho 05 de julho 9 07 de junho 06 de julho 0 08 de junho 07 de julho

Benefício com valor superior a um salário mínimo

Dígito final 1ª parcela – Maio 2ª parcela – Junho 1 e 6 01 de junho 01 de julho 2 e 7 02 de junho 02 de julho 3 e 8 04 de junho 04 de julho 4 e 9 07 de junho 06 de julho 5 e 0 08 de junho 07 de julho

