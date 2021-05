Inter de Limeira anuncia goleiro Passarelli e mais dois reforços

Brasileiro

Série D: Inter de Limeira anuncia ex-goleiro do Guarani e mais dois



Além de Passarelli, o volante Humberto Marques e o atacante Guilherme Pira chegaram no Leão

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Limeira, SP, 20 (AFI) – A Internacional de Limeira acertou nesta quinta-feira a chegada de três reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D, que tem início previsto para a primeira semana de junho.

O mais conhecido deles é o goleiro Passarelli, que disputou o último Campeonato Mineiro pela Caldense. O reforço tem 24 anos e foi revelado no Guarani, passando ainda por Botafogo-PB, Iporá-GO e ABC.

Passarelli foi um dos reforços anunciados pela Inter de Limeira (Foto: Caldense/Divulgação)

Além do goleiro, chegaram também o volante Humberto Marques, que defendeu o Madureira no último Carioca, e o atacante Guilherme Pira, que fez parte do elenco rebaixado pelo São Caetano no Paulistão.

Esses foram os três primeiros reforços anunciados pela diretoria leonina desde a chegada do técnico Dyego Coelho, contratado para o lugar de Thiago Carpini, que deixou o comando após a disputa do Estadual.

Na última quarta-feira, a Internacional de Limeira havia anunciado a renovação de contrato com o zagueiro Renan Fonseca, ex-Ponte Preta e Botafogo-RJ.