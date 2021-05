Inter de Milão encamina contratação do treinador Simone Inzaghi

Italiano

Inter de Milão acerta acordo com técnico de rival e deve anunciá-lo qualquer momento



Treinador que carregava status de ídolo se despede pela porta dos fundos. Treinador teria apalavrado a renovação, mas deixou o clube

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 27 (AFI) – Nesta tarde de quinta-feira, a Lazio emitiu uma nota em seu site oficial anunciando a saída do treinador Simone Inzaghi, que será anunciado a qualquer momento pelo Internazionale, recém campeã italiana e não contará com o técnico Antonio Conte, que conquistou o título com a equipe de Milão.

Confira a nota do clube, que nem ao menos citou o nome de Inzaghi.

“Respeitamos o repensar de um treinador e, em primeiro lugar, de um jogador que há muitos anos associa o seu nome à família Lazio e aos muitos sucessos do biancocelesti”

Simone Inzaghi deixa a Lazio – Foto: Marco Rosi – SS Lazio

SAIU PELA PORTO DOS FUNDOS



Segundo a imprensa italiana, o ressentimento da Lazio é pelo fato de o treinador ter feito na última quarta-feira, um acordo com o presidente do clube pela renovação. Apesar disso, no dia seguinte, Inzaghi aceitou a proposta da Inter.

HISTÓRIA NO CLUBE



O técnico, que é irmão de Filippo “Pippo” Inzaghi, ex-atacante do Milan, também atuou como centroavante e teve carreira construída na Lazio. Atuou no clube de 1999 a 2010, ano em que se aposentou. Ele assumiu a equipe na temporada 2015/16 e desde então se consolidou como ídolo no clube.

Conquistando a Copa da Itália na temporada 2018/19 e a Supercopa da Itália em 2017 e 2019. No último campeonato italiano, ele dirigiu a equipe na classificação para a Liga Europa, com a sexta colocação na tabela.