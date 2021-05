Inter e Sport se enfrentam em momentos distintos na estreia da Série A

Brasileiro

Internacional x Sport – Momentos distintos na estreia do Brasileirão



Apesar do vice no Gauchão, o Inter faz boa campanha na Libertadores. Já o Sport não tem o que comemorar

Publicado em 29/05/2021

por Agência Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 29 (AFI) – Internacional e Sport se enfrentam pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro em momentos distintos na temporada. O duelo entre os times acontecerá neste domingo à noite, às 20h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O PLACAR FI acompanhará o duelo em TEMPO REAL.

O time gaúcho se frustrou na final do Campeonato Gaúcho ao ficar com o vice diante do arquirrival Grêmio. Contudo, a campanha que culminou na liderança na fase de grupos da Copa Libertadores dá respaldo a comissão técnica e cria expectativas de que nada está perdido. O Colorado quer manter o bom momento e somar os três primeiros pontos na competição.

Já o Sport entra pressionado no campeonato após a péssima campanha na Copa do Nordeste – eliminado ainda na primeira fase, além da perda do título do Campeonato Pernambucano frente ao Náutico. A pressão nos bastidores é inevitável e elenco e comissão técnica terão que buscar novos rumos dentro de campo.

INTER COM NOVA FORMAÇÃO

A sequência de jogos na temporada fez o técnico Miguel Angel Ramirez mudar a ideia de jogo do Internacional. Antes adepto do esquema com três atacantes, o comandante viu que era preciso preencher os espaços no meio-campo para dar maior segurança aos defensores, razão pela qual deverá impor este novo padrão ao time gaúcho.

No time titular, a lateral-direita terá a presença de Renzo Saravia, que ganhou a titularidade após o retorno de Rodinei para o Flamengo. Já no ataque, Yuri Alberto deve fazer dupla com Thiago Galhardo, já que na última rodada, pela Libertadores, ficou de fora para cumprir suspensão automática.

Quem retornou de lesão e será relacionado é Patrick. O jogador ficou um bom tempo fora por causa de lesão muscular, mas a princípio será apenas opção no banco de reservas. A ideia é dar sequência ao time que já vem atuando e conquistando bons resultados.

Internacional e Sport jogam pela primeira rodada do Brasileirão 2021

LOUZER PRESSIONADO

Não bastasse a cobrança por bons resultados, o técnico Umberto Louzer tem convivido com os desfalques no Sport. Para a partida no Sul do país, ele não contará com o zagueiro Iago Maidana e os atacantes Neílton e Everaldo, todos entregues ao departamento médico.

Isso sem contar os jogadores que já estavam vetados pelos médicos, caso do goleiro Carlos Eduardo, volante João Igor e o atacante Leandro Barcia, todos submetidos a cirurgias e que ainda não tem previsão de retorno aos gramados.

De todas as baixas, a mais sentida é a de Neílton, que foi o jogador que mais atuou como titular na temporada pelo Sport. Louzer tem a disposição os atacantes Paulinho Moccelin ou Marquinhos, ambos com características de velocidade.

Quem foi apresentado nesta semana e pode aparecer de surpresa entre os titulares é André. O jogador já participou dos últimos treinamentos e deve viajar com o elenco, só que devendo ficar apenas como opção no banco de reservas.