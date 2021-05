Inter vence Crotone e só depende de tropeço da Atalanta para ser campeã neste domingo

Depois de nove anos de domínio da Juventus, a Inter de Milão está bem perto de levantar o ”Scudetto”. Os comandados de Antonio Conte fizeram o dever de casa, venceram o lanterna Crotone por 2 a 0, neste sábado (1), e estão com uma mão na taça. Basta a Atalanta não vencer o Sassuolo, fora de casa, neste domingo (2), para o time de Milão conquistar seu 19º título do Campeonato Italiano.

Caso se sagre campeã, a Inter vai quebrar um tabu de 11 anos. O último ”Scudetto” conquistado foi na temporada 2009-2010, quando o time ainda era comandado por Jose Mourinho.

Durante a primeira etapa, a Inter encontrou dificuldades para controlar o jogo, mas conseguiu levar perigo ao Crotone e quase abriu o placar. A equipe finalizou 14 vezes e acertou a trave em duas oportunidades: uma com Lukaku, aos 22 minutos, em cabeçada depois de cobrança de escanteio e a outra com Lautaro, que chutou forte de fora da área e por muito pouco não marcou aos 27. Nas outras tentativas, faltou capricho na hora da finalização. O goleiro Cordaz fez duas defesas difíceis em dois chutes de Sensi. Os donos da casa não levaram perigo ao gol de Handanovic, que pouco trabalhou na etapa inicial.

A Inter começou o segundo tempo com dificuldade para finalizar e teve uma boa chance somente aos 14 minutos com um chute de fora da área de Hakimi em que a bola passou raspando no travessão. Aos 19 minutos, o técnico Antonio Conte fez três substituições na equipe, dentre elas a que mais surtiu efeito: Eriksen no lugar de Sensi. Quatro minutos depois, o dinamarquês tocou para Alexis Sánchez, que passou de calcanhar para Lukaku. O belga fez o pivô e rolou para trás para Eriksen mandar uma bomba no canto do gol e colocar a Inter praticamente com o ”Scudetto” nas mãos. Minutos depois, os visitantes quase ampliaram, quando Perisic chutou com efeito e bola passou bem perto da trave. Aos 37 minutos, Lukaku chegou a marcar, mas o gol foi anulado, com auxílio do VAR, por conta do impedimento de Perisic. No último lance do jogo, Barella puxou o contra-ataque e tocou para Hakimi concluir por baixo do goleiro Cordaz e sacramentar a vitória dos Nerazzuri.

Com o resultado, A Inter chegou aos 82 pontos a abriu 14 para a vice Atalanta. Se o time de Bérgamo não vencer no domingo, não consegue mais alcançar o time de Milão nas quatro últimas partidas da temporada. Vale lembrar, que é o fim do reinado da Velha Senhora, que depois de nove anos de domínio, não consegue mais alcançar a líder. Já o Crotone é o lanterna com 18 pontos e está matematicamente rebaixado.

Se a Atalanta tropeçar, a Inter entra em campo contra a Sampdoria já campeã, no sábado (8). O Crotone visita a Roma no domingo (9).