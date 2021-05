Inter volta a vencer o Vasco e está na semi da Copa do Brasil Sub-20

Copa do Brasil Sub-20

COPA DO BRASIL SUB-20: Inter volta a vencer o Vasco e pega o Coritiba na semi



O Gigante da Colina defendia o título, mas acabou ficando nas quartas de final

Publicado em 22/05/2021

por Agência Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 22 (AFI) – O Internacional se garantiu nas semifinais da Copa do Brasil Sub-20. Na noite deste sábado, no Beira-Rio, o Colorado voltou a triunfar sobre o Vasco, dessa vez por 3 a 2, e carimbou o passaporte à próxima fase da competição.

O Colorado vai enfrentar na semifinal o Coritiba, que eliminou o Atlético-MG na outra partida da chave.

EMPATADO

Primeiro tempo equilibrado e com um gol pra cada lado no Beira-Rio. Depois de levar um susto logo no início da partida, foi o Colorado quem abriu o placar. Após cruzamento na área, a bola sobrou para o zagueiro Tiago Barbosa bater com categoria e colocar o Inter em vantagem aos 15 minutos.

Jogadores do Inter comemoram a vitória sobre o Vasco (Foto: Divulgação/Inter)

Só que o Cruzmaltino não demorou a responder. Na marca dos 18, Marlon alçou bola na área, Andrey subiu no segundo andar e, de cabeça, mandou para o fundo das redes: 1 a 1. A equipe carioca ainda teve a chance da virada: aos 32, Marlon cruzou, Marcos Dias recebeu na boa, dentro da área, mas pegou muito embaixo na bola e mandou por cima da meta de Anthoni.



COLORADO VOLTA COM TUDO

O Inter voltou com tudo para a etapa final. Depois de desperdiçar duas chances, Juan Cuesta recebeu lindo passe, apareceu livre e tocou na saída do goleiro Fintelman para colocar o Colorado de novo em vantagem.

Logo depois, aos 20, novo cruzamento na área do Vasco, a bola esbarrou em Julião e enganou Fintelman, morrendo no fundo das redes: 3 a 1.

Mas o Cruzmaltino não se abateu, e diminuiu aos 38: em cruzamento na área, a bola sobrou para Arthur bater de primeira e fazer o segundo do Vasco. Entretanto, não deu tempo do time carioca virar a partida, e a vaga ficou com o Internacional.