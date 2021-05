Internacional 1 x 2 Grêmio – Quem vai parar os comandados de TN?

Gaúcho

GAUCHÃO: Grêmio, do invicto Tiago Nunes, vira sobre Inter e fica a um empate do tetra



Thiago Galhardo fez para o Colorado, enquanto Diego Souza e Ricardinho anotaram para o Tricolor

Publicado em 16/05/2021

por Agência Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 16 (AFI) – O Grêmio, do invicto Tiago Nunes, usou a cabeça para virar sobre o rival Internacional no Gre-Nal 431 e ficar bem perto do título do Campeonato Gaúcho. Diego Souza e Ricardinho anotaram na vitória, por 2 a 1, neste domingo, em pleno Beira-Rio, em Porto Alegre. Thiago Galhardo abriu o marcador para os colorados.

Dono da melhor campanha, o Grêmio poderá decidir em casa no próximo domingo. Sem falar que o Imortal jogará pelo empate. Ao Internacional restará vencer por dois ou mais gols de diferença. Se vencer por um gol, a disputa será nos pênaltis. Além dos três gols, houve oito cartões amarelos. Até o estreante Tiago Nunes foi advertido pelo árbitro Anderson Daronco.

VEJA A VIRADA DO IMORTAL



EQUILÍBRIO!

Essa é a 15ª final entre os maiores rivais do Rio Grande do Sul. O Inter foi campeão em 1976, 1991, 1992, 1997, 2011, 2014 e 2015. Já o Grêmio levantou o título em um Gre-Nal em 1962, 1977, 1995, 1999, 2006, 2010 e 2019.

Gre-Nal na final do Gauchão. (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

É GRE-NAL!

O primeiro tempo de Internacional e Grêmio foi truncado de muita reclamação para os dois lados. Os times quase nada fizeram aos longo de 45 minutos. O tempo inicial só não foi todo desperdiçado porque a rede balançou para os donos da casa.

Aos 26 minutos, Edenílson recebeu lançamento de Cuesta e tocou na medida para Thiago Galhardo completar e abrir o marcador. Inoperante, o time do técnico Tiago Nunes apareceu só aos 50 minutos, quando Diego Souza ganhou de cabeça, Matheus Henrique ficou com a bola e bateu firme, mas Lomba fez boa defesa.

Diego Souza deixou o seu. (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

CLIMA QUENTE!

O segundo tempo começou com as mesmas reclamações de sempre. Estreante em Gre-Nal, o técnico Tiago Nunes foi amarelado pelo árbitro Anderson Daronco. Aos 4 minutos, o Grêmio quase empatou. Diego Barbosa cruzou, a bola desviou e enganou Lomba, mas Moisés salvou em cima da risca.

Aos 12 minutos, porém, não teve jeito e o Grêmio empatou. Diego Souza, sempre ele, fez. O camisa 29 aproveitou cruzamento de Lucas Silva e, entre Víctor Cuesta e Zé Gabriel, mandou para as redes. Aos 32 minutos, o Inter quase voltou à frente. Na área, Caio bateu rasteiro mas Brenno conseguiu tirar com o pé.

O Grêmio voltou a usar a cabeça para virar o jogo no Beira-Rio. Aos 42 minutos, Léo Pereira cruzou na medida para Ricardinho cabecear e estufar o barbante de Lomba. Vitória tricolor na casa colorada. Aos 48 minutos, Marcos Guilherme perdeu um gol em cima da risca. O jogador do Inter conseguiu acertar a trave. Inacreditável!