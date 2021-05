Internacional 2 x 2 Sport – Inter abre 2 a 0, mas leva empate do Leão!

Brasileiro

Internacional 2 x 2 Sport – Inter abre 2 a 0, mas leva empate após VAR entrar em ação



Edenílson (pênalti) e Rodrigo Lindoso fizeram para o Colorado, enquanto Thiago Neves (pênalti) e André anotaram para o Leão

Publicado em 30/05/2021

por Agência Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 30 (AFI) – A pressão em cima do trabalho do técnico Miguel Ángel Ramírez irá aumentar. Também pudera! O Internacional abriu 2 a 0, neste domingo, no Beira-Rio, em Porto Alegre, mas conseguiu levar o empate do Sport na estreia do Campeonato Brasileiro.

Pior! O Inter levou gol dos veteranos Thiago Neves (pênalti) e André. O Colorado havia aberto o marcador com Edenílson (pênalti) e Rodrigo Lindoso. O resultado deixou o atual o vice-campeão na 11ª colocação com um ponto, enquanto o Sport está em oitavo. Umberto Louzer realizou a primeira partida da sua carreira na Série A. Ano passado, ele foi campeão da Série B pela Chapecoense.

BOA VANTAGEM!

O Internacional foi certeiro no primeiro tempo e abriu boa vantagem. Aos 18 minutos, Sander derrubou Caio Vidal na área. Edenílson bateu pênalti, deslocou Maílson e abriu o marcador para o Colorado. O Sport demorou a entender e só tentou reagir aos 35 minutos.

Edenílson abriu a contagem. (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

Thyere pegou rebote e encheu o pé, mas Marcelo Lomba fez boa defesa. Aos 43 minutos, o Inter voltou a ser certeiro. Rodrigo Lindoso subiu mais do que todo mundo após escanteio batido e ampliou, de cabeça, o placar favorável ao Internacional.

EMPATOU!

No segundo tempo, o Inter quase ampliou aos 8 minutos. Yuri Alberto, porém, parou na trave. O Sport não se assustou e diminuiu aos 16 minutos. Thiago Neves bateu e a bola tocou no braço de Maurício. Na cobrança de pênalti, Thiago Neves bateu no meio e diminuiu o marcador.

Tudo igual no Beira-Rio. (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

Maxwell tentou duas vezes. Uma mandou com perigo, mas para fora, e a outra, Marcelo Lomba fez grande defesa. O empate veio aos 44 minutos com ajuda do VAR. André recebeu de Gustavo e meteu para as redes. A arbitragem deu impedimento, mas após consultado do árbitro de vídeo, confirmou o gol.

PRÓXIMOS JOGOS

Na segunda rodada, o Internacional visitará o Fortaleza no domingo, às 16 horas, no Castelão. No mesmo dia, mas às 20h30, o Sport receberá o Atlético-MG na Ilha do Retiro, em Recife.