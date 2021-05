Internacional e Coritiba empatam por 1 a 1 na Copa do Brasil Sub-20

Copa do Brasil Sub-20

COPA DO BRASIL SUB-20: Internacional e Coritiba empatam por 1 a 1 na semifinal



Com o resultado, a disputa por uma vaga na final segue em aberto. Os times voltam a campo na sexta-feira (4), no Couto Pereira.

Publicado em 31/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 31 – O primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil Sub-20 entre Internacional e Coritiba terminou empatado em 1 a 1. Nesta segunda-feira (31), Luizão marcou para o Coxa, enquanto Matheus Cadorini fez o gol do Colorado no Sesc Campestre, em Porto Alegre.

Internacional e Coritiba decidem vaga na final no Couto Pereira – Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O JOGO



Mandante da partida, o Internacional foi mais ofensivo no primeiro tempo diante do Coritiba, no Sesc Campestre. Em uma das boas chances, aos 15 minutos, Estêvão cruzou na medida na pequena área, mas Juan Cuesta não acertou a finalização e desperdiçou a jogada. Logo depois, o camisa 7 devolveu a assistência para Estêvão, que chutou forte de canhota, mas viu o goleiro Rafael Willian voar no canto e fazer a defesa. Já aos 43, o camisa 1 da equipe paranaense trabalhou bem mais uma vez. Após bate-rebate dentro da área, Vinicius Mello ficou com a bola e perdeu a dividida com Rafael, que salvou os visitantes. O Coxa, sem conseguir criar muito, levou mais perigo em jogadas de bola parada, mas também não balançou as redes.

ETAPA FINAL

No segundo tempo, o Coritiba voltou mais ligado e abriu o placar aos 11 minutos. Após cruzamento pela direita, Luizão não se intimidou com o corte da zaga colorada e acreditou no lance até finalizar para dentro do gol: 1 a 0. O Inter seguiu ofensivo e em busca do empate. Até que, na marca dos 25, Matheus Cadorini trabalhou com Juan Cuesta pela esquerda e entrou na área para receber de volta e finalizar no cantinho para deixar tudo igual. Cinco minutos depois, o autor do gol foi derrubado por Diogo dentro da área e o Colorado teve a chance de virar o jogo. Mas o goleiro Rafael Willian acertou o canto e defendeu a cobrança de Vinicius Mello. Sem novas chances claras até o apito final, a partida terminou com um gol para cada lado.