Internacional encaminha classificação e empate ‘ajuda’ o Santos

Organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), a competição tem cobertura completa pelo Portal Futebol Interior

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 20 (AFI) – Três jogos fecharam as disputas da quinta e penúltima rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América na noite desta quinta-feira (20). No único duelo envolvendo times brasileiros, o Internacional conquistou uma importante vitória para encaminhar a classificação no Grupo B. No Grupo C, Boca Juniors-ARG e Barcelona de Guayaquil-EQU empataram e ‘deram uma mãozinha’ ao Santos.

INTER VENCE NO FIM

Jogando no Estádio Manuel Ferreira, em Assunção, no Paraguai, o Internacional visitou e venceu o duelo direto contra o Olímpia-PAR, pelo placar de 1 a 0. Yuri Alberto, já no segundo tempo, marcou o único gol do jogo.

Com o resultado, o time colorado foi aos nove pontos e está na liderança do Grupo B. Na última rodada, jogará por um empate para avançar.

RAMIREZ VALORIZA LIDERANÇA DO COLORADO

BOCA EMPATA

Já no histórico Estádio da La Bombonera, em Buenos Aires, capital da Argentina, Boca Juniors-ARG e Barcelona de Guayaquil-EQU ficaram no empate sem gols.

PEIXE NA BRIGA

Apesar do time equatoriano ter conquistado a vaga com o empate, o Santos que é terceiro colocado dessa chave, chega a última rodada com chances de avançar.

Precisará vencer o Barcelona e torcer para um tropeço do rival argentino.

JUNIORS VENCE

No outro jogo da noite, o já classificado Argentinos Juniors-ARG venceu o Atletico Nacional-COL, no Estádio Diego Armando Maradona, pelo placar de 1 a 0. Mais líder do que nunca, o time argentino está isolado na ponta do Grupo F com doze pontos e o rival é terceiro, com cinco.