Internacional x Always Ready (BOL) – Hora de deixar Gauchão para trás

Libertadores

Internacional x Always Ready (BOL) – Hora de deixar o Gauchão para trás



Líder do Grupo B com nove pontos, o Inter precisa de apenas um empate para garantir sua classificação

Publicado em 25/05/2021

por Agência Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 25 (AFI) – O Internacional tem um confronto importante nesta quarta-feira, às 19h, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Brigando pela classificação e liderança, recebe o Always Ready, da Bolívia, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Líder do Grupo B com nove pontos, o Inter precisa de apenas um empate para garantir sua classificação. O objetivo, porém, é vencer para terminar no primeiro lugar e com a melhor campanha possível. O adversário boliviano está em terceiro com seis pontos, mesmo número do quarto colocado Olimpia, do Paraguai. O Deportivo Táchira, da Venezuela, completa a chave em segundo lugar com nove pontos, mas perde no saldo de gols para o time brasileiro (7 a 1). No primeiro jogo, o Inter perdeu por 2 a 0.



MUDANÇAS NO INTER

Depois de perder o título estadual para o Grêmio, o técnico Miguel Ángel Ramírez deve fazer alterações na escalação. Isso porque conta com o retorno de Taison no meio-campo, mas não terá Yuri Alberto no ataque, pois cumprirá suspensão. Com isso, Thiago Galhardo deve jogar.

Outra dúvida está no setor defensivo. Víctor Cuesta não estava 100% fisicamente e foi poupado no clássico, mas está à disposição. Caso não entre como titular, Zé Gabriel formará dupla de zaga com Lucas Ribeiro.

“Eu sou um torcedor do Inter. Se eu empatar ou perder, vou para casa e me tranco no meu quarto. Saí daqui aprendendo o que é sentir uma derrota, ainda mais no clássico e tento passar isso para meus companheiros. Tudo passa. Agora, vamos focar na Libertadores e Brasileiro. Eu quero que os jogadores estejam comigo e sei que todos vão estar. Vamos brigar por muitas coisas esse ano”, garantiu o capitão Taison.

ALWAYS READY

O Always Ready vem de derrota pesada para o Deportivo Táchira, por 7 a 2. Em busca da classificação, precisa vencer o Inter e torcer por derrota do Deportivo, além de tirar diferença no saldo de gols. A base da escalação deve ser a mesma dos últimos jogos.