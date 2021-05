Internet pede Marcos Mion no comando de No Limite; veja memes

Durante o primeiro episódio de “No Limite”, que foi ao ar na última terça-feira (11), a internet virou uma fábrica de memes sobre a apresentação do programa, comandada por André Marques. A verdade é que os internautas queriam Marcos Mion como apresentador e, se possível, sem camisa.

O nome de Mion chegou a ser cogitada para a apresentação do reality e o público realmente pensou que o veria novamente na telinha da Globo. Os rumores ficaram ainda mais fortes quando o apresentador não renovou seu contrato com a TV Record e deixou o comando de A Fazenda.

Os internautas já estavam animados com a novidade, afinal o No Limite tem a cara de Mion, que adora esportes e é super agitado. Porém a Globo optou por um artista da casa e André Marques foi anunciado, enquanto o ex legendário fechou contrato com a Netflix.

No primeiro episódio exibido de “No Limite”, a web lotou o Twitter de piadas e memes sobre a não participação de Mion no reality. Confira: