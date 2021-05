Invicto como visitante na temporada, Palmeiras está a um gol do 5.000º pelo Paulista

No encerramento de sua participação na primeira fase do Campeonato Paulista, o Palmeiras entra em campo para enfrentar a Ponte Preta às 16 horas (de Brasília) deste domingo. No Estádio Moisés Lucarelli, invicto como visitante na temporada 2021, o clube pode marcar seu 5.000º gol na história do torneio estadual.

Fundado como Palestra Itália em 1914, o Palmeiras passou a disputar o Campeonato Paulista em 1916 e, desde então, acumula um total de 4.999 gols, dos quais 178 foram marcados pelo artilheiro Heitor. O primeiro, anotado por Vescovini, saiu no empate por 1 a 1 com o Mackenzie, em 13 de maio de 1916.

Em busca da marca histórica, o Palmeiras vem se dando bem nas partidas como visitante nesta temporada. O time comandado pelo técnico português Abel Ferreira acumula uma série de oito partidas sem perder fora de casa (cinco vitórias e três empates).

A partida contra a Ponte Preta será decisiva para definir o futuro do Palmeiras no Campeonato Paulista. Com 18 pontos ganhos, um a menos do que o Novorizontino, o time alviverde ocupa a terceira colocação do Grupo C e disputará a última rodada da primeira fase com chances de classificação.

Para avançar às quartas de final sem depender de critérios de desempate, o Palmeiras precisa bater a Ponte Preta e torcer para o Novorizontino não ganhar do já classificado Corinthians. A partida na Neo Química Arena também tem início previsto para as 16 horas deste domingo.

O Palmeiras deve jogar em Campinas com Vinícius (Jailson); Garcia, Henri, Renan e Victor Luis; Fabinho, Pedro Bicalho e Lucas Lima; Giovani, Lucas Esteves e Rafael Elias. Os principais titulares serão poupados para o jogo contra o Independente del Valle, marcado para terça-feira, pela Copa Libertadores.