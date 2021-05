Invocação do Mal: entenda a ordem cronológica dos filmes de terror

Quer saber qual é a ordem cronológica dos filmes da franquia Invocação do Mal? Chegou a hora!

Quem é fã de filmes de terror, provavelmente, já conhece o casal Warren. Os investigadores paranormais foram retratados pela primeira vez em Invocação do Mal e, a partir do sucesso do primeiro longa, o universo se expandiu.

Como o lançamento dos filmes não seguem uma ordem cronológica clara, montamos uma linha do tempo para você entender melhor como toda a franquia se encaixa.

Invocação do Mal: ordem cronológica dos filmes

A Freira (1952)

A história mais antiga é também um dos filmes mais recentes da franquia. O longa acompanha uma freira e um padre que são designados para investigar um caso maligno em uma igreja na Romênia.

A Freira apresentada nesta produção é vista em Invocação do Mal 2 e citada em Annabelle 2: A Criação do Mal.

Annabelle 2: A Criação do Mal (1943 – 1955)

Alguns anos antes da investigação na Romênia, o casal Samuel e Esther Mullins perdem a sua filha Bee (apelido para Annabelle) em um acidente de carro. Um demônio convence os dois a lhe deixar usar uma das antigas bonecas da menina para que ele possa continuar a viver. Quando a boneca possuída se torna violenta, eles a trancam.

Doze anos depois, o casal abre a sua casa para um grupo de garotas órfãs. Uma das meninas encontra Annabelle e a liberta, causando o caos.

A boneca apareceu pela primeira vez na franquia como uma história secundária em Invocação do Mal.

Annabelle (1967)

John presenteia a sua esposa grávida com uma boneca de porcelana, sem saber de seu passado demoníaco. O casal logo se envolve em uma série de eventos perigosos, começando com a morte de seus vizinhos.

Invocação do Mal (1971)

O filme que começou toda a franquia se inicia com o casal Warren descobrindo sobre a possessão demoníaca de Annabelle. Mas essa não é a história principal da produção.

Ed e Lorraine são chamados para investigar uma provável manifestação demoníaca na casa de uma família com cinco filhas. A princípio, os investigadores acreditam ser somente mais um engano de pessoas assustadas, mas acabam descobrindo que algo muito poderoso e ruim reside por ali.

Annabelle 3: De Volta Para Casa (1971)

O filme começa onde Invocação do Mal parou, com Ed e Lorraine conseguindo prender Annabelle em seu museu de objetos amaldiçoados. Quando o casal decide viajar e deixa a pequena Judy em casa com a babá, a boneca se aproveita da ausência dos investigadores paranormais para conseguir se libertar.

A Maldição da Chorona (1973)

Muitos não sabem, mas esta produção também está conectada ao universo de Inovação do Mal. Isso porque o padre que aparece aqui é o mesmo de Annabelle.

O longa acompanha uma assistente social que começa a ver semelhanças entre um caso que está investigando e a lenda da Chorona.

O conto diz que, em vida, Chorona afogou os seus filhos e depois se jogou no rio, se debulhando em lágrimas. Agora, ela chora eternamente, capturando outras crianças para substituir o que perdeu.

Invocação do Mal 2 (1976-1977)

Enquanto investigam o famoso caso de Amityville, Lorraine tem uma visão da morte de seu marido Ed acompanhado da aparição da Freira. Durante o longa, o casal tenta ajudar uma mãe solteira e os seus quatro filhos que estão sendo assombrados por uma entidade do mal.

O filme também mostra pela primeira vez o Homem Torto, que deve aparecer em outras produções da franquia.

Invocação do Mal 3 (1981)

Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio ainda não estreou, mas já está com data marcada para chegar aos cinemas. O longa irá acompanhar mais um caso real do casal Warren. Dessa vez, eles irão ajudar um jovem que está sendo julgado por homicídio. A defesa afirma que ele cometeu o crime pois estava possuído pelo demônio.

Próximos filmes da franquia Invocação do Mal

Além de uma estreia confirmada para 2021, o universo de Invocação do Mal ainda conta com outras produções em andamento.

A história sobre o Homem Torto já teve o sinal verde do estúdio, mas ainda não há mais detalhes sobre a trama e nem sobre o elenco. Outro longa que deve chegar logo aos cinemas é A Freira 2, com Bonnie Aarons reprisando o papel da criatura do mal.