Ipiranga anuncia a abertura de novas vagas para área de Trading

A rede Ipiranga, plataforma de negócios de mobilidade e conveniência que facilita o dia a dia das pessoas, anunciou a abertura de novas vagas para a área de Trading, por meio do Programa Master Trader 2021. ,Interessados têm até o dia 7 de junho para se candidatar.

No total, serão oferecidas oito vagas para profissionais formados há, pelo menos, três anos nos cursos de Engenharias, Agronomia, Administração, Economia, Matemática, Física, Química, Estatística e áreas afins. Os candidatos também precisam ter inglês fluente e possuir experiência profissional em supply chain, logística, comex ou mercado financeiro, além de disponibilidade para viagens e mudanças, uma vez que as vagas são para o Rio de Janeiro.

O Master Trader Ipiranga tem duração de 12 meses e prevê a imersão em um programa estruturado de aprendizagem prática, com o apoio das mais renomadas instituições nacionais e internacionais de formação para este mercado, gerando sinergia, fortalecendo as competências de negócio e formando especialistas.

Com um salário de R$ 8.000 por mês, a área de Trading está entre as grandes iniciativas estratégicas da empresa. Os contratados terão direito, ainda, a alguns benefícios, como participação nos resultados, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, previdência privada, horário flexível, home office parcial, seguro de vida, vale-transporte, Dress code livre, entre outros.

Como se candidatar no processo seletivo

Os interessados em concorrer a uma das vagas disponíveis devem acessar a página de Carreiras da rede Ipiranga, disponível em http://ipiranga.across.jobs, e efetuar a candidatura até o próximo dia 7 de junho.

O processo seletivo será dividido em etapas e contemplará as inscrições, provas on-line, check up de competências com um consultor da Across Jobs, testes de inglês e Excel, entrevista com a área de Recursos Humanos e Gestores e, por fim, a contratação.

O que achou desse conteúdo? Acompanhe nosso site diariamente e encontre novas oportunidades de emprego, estágio, trainees e tenha acesso, ainda, aos principais concursos e certames do país.