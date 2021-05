Irmão de Elana, do ‘No Limite’, opina sobre possibilidade da piauiense viver romance no reality e celebra torcida de Gil do Vigor | No Limite

Será que enquanto se convive em grupo, em um acampamento a céu aberto, enfrentando condições adversas e competindo em No Limite, há espaço para viver um romance? 🤔 A história do nosso reality mostra que sim! 🥰 E será que teremos algum casal nesta temporada?

O irmão de Elana, Ednaldo Fernandes, descarta essa possibilidade se depender da piauiense:

“Elana tem consciência que romance em reality já não é muito bom, pior ainda em uma competição como o No Limite em que o voto é interno, casal pode virar alvo. Ela foi bastante focada em vencer.”

Animado com o desempenho da irmã e ex-sister do BBB19 nos primeiros episódios, Ednaldo também comenta sobre a entrega da integrante da tribo Carcará aos desafios do jogo.

“Ela entrou com a cabeça aberta para provar qualquer alimento na prova da comida. É engenheira agrônoma, então, é acostumada com as dificuldades dos campos. Acredito que por se doar bastante nas provas a exaustão será uma grande dificuldade a enfrentar já que ela não é de desistir.“

Ednaldo ainda conta sobre como ele e a família estão acompanhando e trabalhando a ansiedade do que vem por aí no programa.

“Estamos otimistas por ver que minha irmã está bem nos primeiros dias e já entrosada com a equipe. Acreditamos em seu potencial! Ela entrou no reality como a realização de um desafio pessoal e, claro, em busca do prêmio. A falta do pay per view está matando todos nos de curiosidade e apreensão (risos)“, diz, bem-humorado.

E essa torcida por Elana tem um forte apoiador. No Encontro com Fátima Bernardes, Gilberto, do BBB21, mais conhecido como Gil do Vigor, declarou sua admiração e torcida pela piauiense e também por Arcrebiano, que foi seu colega de confinamento.

“Minha Elana, eu amo muito. Eu era ‘calorento’ [como os fãs de Elana se denominam nas redes sociais] desde 2019. Ela é maravilhosa, amo essa mulher muito. E o Bil [Arcrebiano], que estava na minha edição. Então, Bil e Elana estão dividindo meu coração. Mas Elana é minha principal“, respondeu Gil sobre seus favoritos do No Limite.

Gil do Vigor declara torcida por Elana no ‘No Limite’

Sobre a declaração de Gil, Ednaldo conta a família toda comemorou o carinho e revela que ela também torcia por ele no BBB.

“Ficamos bastante felizes! A Elana manifestava apoio ao Gil antes do confinamento para o No Limite. Ela nem vai acreditar que ele não foi para a Final do BBB.“

“O Gil, assim como a Elana, se doava bastante na provas e adorava uma festa. A regionalidade e o amor pelo Nordeste, com certeza, foram pontos de ligação. Foi muito bom ver alguém que torceu por minha irmã no BBB poder também realizar o sonho de estar lá”, finaliza.

