Islamismo: Filmes que retratam a religião

O islamismo tornou-se ao longo dos séculos uma das religiões mais influentes do planeta, conquistando bilhões de fiéis pelo mundo todo.

A religião conta com quase 2 bilhões de adeptos, sobretudo na África e Ásia, surgiu no século VII d.C. o islamismo é uma doutrina monoteísta e os seguidores dela são conhecidos como muçulmanos.

Ele surgiu por meio da obra do profeta Maomé, conhecida como Alcorão ou Corão, escrito através das revelações de Allah para Maomé, trata-se do livro base da fé islâmica.

Ademais, o islamismo possui alguns princípios que devem ser seguidos por todos os fiéis, são eles:

Recitação do credo

Rezar cinco vezes ao dia em direção a Meca

Jejum durante o período conhecido como Ramadã

Realizar caridades

Realizar a peregrinação até Meca pelo menos uma vez na vida

O islamismo poderá aparecer em provas de vestibulares de todo país, assim como no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Por isso, selecionamos dicas de filmes sobre a religião, acompanhe o artigo e fique por dentro.

Dicas de filmes que abordam o islamismo

Selecionamos diversas dicas de filmes sobre o islamismo, veja abaixo!

Persépolis

O filme conta a história de uma jovem iraniana que sonha em se tornar profetisa para salvar o mundo e acaba acompanhando de perto a queda do Xá e seu regime cruel.

No entanto, ela acaba se revoltando contra as imposições abusivas dos rebeldes, sobretudo contra as mulheres.

Uma nova República Islâmica surge e passa a controlar como as pessoas devem agir e se vestir. A jovem iraniana se vê obrigada a usar véu, o que a influência em se tornar uma revolucionária.

Osama

O filme se passa no Afeganistão dominado pelo Talibã, onde uma jovem se vê obrigada a cortar seu cabelo e se vestir como um garoto para ajudar sua família, composta somente por mulheres.

No entanto, a mentira acaba sendo descoberta na escola, quando um jovem percebe que a menina está sangrando por entre as pernas.

Yasmin: Uma mulher, duas vidas

O filme conta a história de Yasmin, uma mulher paquistanesa que mora na Inglaterra. Quando a jovem está com a família ela usava véu em respeito aos pais e quando está longe, veste-se como uma garota ocidental.

No entanto, após os atentados de 11 de setembro, viver sobre as duas culturas torna-se algo incompatível, ela perde espaço no trabalho e seu marido acaba preso.

Por isso, Yasmin começa a realizar vários questionamentos em torno da sua fé e sua relação com outras pessoas.

E então, gostou das dicas de filmes sobre o islamismo?

