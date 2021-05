Israel e Rodolffo anunciam turnê ‘Batom de Cereja’ nos Estados Unidos; veja

Os shows estão marcados para os dias 15, 16, 17, 22, 23 3 24 de outubro. Na postagem, eles deixaram uma espécie de spoiler para os fãs através das tags. As apresentações devem ser nas cidades de Miami, Atlanta, Boston, Orlando e Newark, além do estado de Connecticut. Os ingressos ainda não começaram a ser vendidos.

A música que dá nome à turnê fez sucesso quando Rodolffo ainda estava confinado no BBB21. O ex de Rafa Kalimann ganhou até coreografia feita pelos colegas de confinamento, o que contribuiu para viralizar a música. No YouTube, o registro já ultrapassa 229 milhões de reproduções, enquanto no Spotify está na quarta posição entre as mais escutadas do país.

Nesta sexta-feira (21), a dupla vai fazer uma live com transmissão ao vivo, a partir das 19h30, no canal Multishow e no YouTube.