Israel e Rodolffo são convidados de Bell Marques em Live de São João

A dupla Israel e Rodolffo, super conhecida pelo ex-BBB e pelo hit ‘Batom de Cereja’, será convidada da live de Bell Marques de São João que será realizada no dia 5 de junho, às 20h. O show será transmitido através do Youtube do cantor baiano que já gravou quatro discos de forró ao longo da carreira.

“Fiquei muito feliz que eles aceitaram meu convite para participarem da live. A música têm sido uma grande força nesse período difícil que ainda vivemos e espero que, juntos, possamos levar mais alegria às casas das pessoas”, celebrou Bell.



Em seu Instagram, Rodolffo, que ganhou ainda mais notoriedade em função de sua participação na última edição do Big Brother Brasil, disse não saber como lidar com a felicidade de ter recebido o convite e prometeu “quebrar tudo” durante a participação.