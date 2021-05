“Isso não existe, joga sério”; bronca de Rogério Ceni em defensor viraliza na web

O Flamengo venceu bem no último sábado (01), diante do Volta Redonda por 3 x 0, pela primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca. Assim, o Rubro-Negro pode perder até por dois gols de diferença que irá garantir mais uma vez vaga na final do estadual. Nas últimas duas edições, o Mais Querido foi campeão e agora busca o tricampeonato.









O time flamenguista fez uma boa partida, principalmente na etapa complementar. Pedro, Michael e Vitinho foram os destaques do confronto. O primeiro, inclusive, marcou os três gols do jogo, fato inédito com o Manto Sagrado. Já nos minutos finais, uma bobeada de Renê, que recuou mal a bola para Diego Alves, rendeu uma grande bronca de Rogério Ceni.

De acordo com o perfil “Central do Flamengo”, o treinador flamenguista ficou muito com o lance irritado e esbravejou: “Isso não existe, joga sério”. Isso viralizou nas redes sociais e se tornou um dos assuntos mais comentados entre os torcedores do clube carioca.

” Isso não existe, joga sério. “ – Rogério Ceni após lambança do Renê — CENTRAL DA NAÇÃO ᕦ��ᕤ (@centraldanacao)

May 2, 2021





Dentro de campo, o Rubro-Negro foca agora no confronto contra a LDU, fora de casa, na altitude. Como tem 6 pontos em dois jogos na fase de grupos da Copa Libertadores da América, o Fla jogará mais tranquilo e um empate até seria um bom resultado, já que ficaria na liderança e ainda se classificaria se fizesse o dever de casa nos dois últimos jogos.

Gerson já é um desfalque confirmado. O próprio Rogério Ceni confirmou isso durante entrevista coletiva. É a primeira lesão muscular do meio-campista desde que chegou ao Fla. Deve ficar fora de combate por mais de 10 dias. O treinador ainda não bateu o martelo de quem será o substituto.