Italiano

ITALIANO: Sampdoria e Genoa se despedem com vitórias



Ainda neste sábado, a Fiorentina ficou no empate sem gols com o já rebaixado Crotone

Publicado em 22/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 22 (AFI) – Três jogos sem relevância na tabela de classificação abriram a última rodada do Campeonato Italiano neste sábado. Sampdoria e Genoa se despediram da temporada 2020/2021 com vitórias.

Sampdoria goleou o Parma por 3 a 0 neste sábado

Em casa, a Sampdoria goleou o Parma, por 3 a 0, e terminou o campeonato com 52 pontos. Já rebaixado, o adversário conheceu a nona derrota seguida e não deixou a lanterna, com apenas 20 pontos.

Quem também se despediu com vitória foi o Genoa, que visitou o Cagliari e ganhou por 1 a 0, chegando aos 42 pontos. Os donos da casa ficaram com 37, próximos da zona de rebaixamento.

Já rebaixado, o Crotone recebeu a Fiorentina e ficou no empate sem gols. Os donos da casa terminaram na penúltima colocação, com 23 pontos, enquanto os visitantes ficaram com 40.