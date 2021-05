Iti Itaú: Conheça este cartão de crédito sem anuidade

O Iti Itaú lançou no início deste ano o cartão de crédito Iti, que é um cartão virtual oferecido pela conta digital do banco. O novo cartão de crédito não possui anuidade e está disponível na conta Iti e pode ser solicitado pelo aplicativo, em formato digital ou físico, sem necessidade de comprovação de renda para solicitação.

Para solicitação do cartão, é necessário primeiro ter uma conta Iti e em seguida fazer o pedido. Assim, o pedido é analisado em 5 dias úteis e após ser aprovado, o cartão virtual já fica liberado para utilizar através do app. O objetivo da fintech é facilitar ao máximo a vida dos clientes que optarem por utilizar o cartão.

Os gastos com o cartão virtual podem ser consultados diretamente pelo aplicativo do banco Iti Itaú. Além disso, o cartão não possui taxas de adesão e nem tarifas de mensalidade ou anuidade. Apenas algumas taxas são cobradas para manutenção do serviço, como taxa para solicitação de 2ª via e taxa para saques utilizando o cartão.

Como solicitar o cartão de crédito Iti Itaú?

Aqui, organizamos um passo a passo para explicar como fazer a solicitação pelo app do Iti Itaú:

Na tela inicial do app Iti, clique em “Cartão de crédito Iti”; Leia informações iniciais do cartão e clique em “avançar”; Toque em continuar novamente; Caso não haja dúvidas, basta clicar em “pedir cartão de crédito”; Após leitura dos termos de uso e do contrato, clique em “li e aceito”; Então digite sua senha Iti (a mesma utilizada para acessar o app); Ao final, basta aguardar a análise do pedido.

O Iti Itaú busca transformar a relação dos clientes do banco através do gerenciamento do dinheiro de maneira 100% digital. A inovação já vinha com a opção de pagamento via QR Code e ausência de cobrança de taxas para transferência. E agora com a opção de cartão de crédito, é esperado que a popularidade do aplicativo cresça ainda mais.

Quais as vantagens do cartão de crédito da fintech?

Pelo cartão de crédito Iti Itaú, é possível fazer compras pela internet e saques em terminais do Banco24Horas. Bem como fazer assinaturas online e pagar mensalidade de serviços de streaming e realizar pagamentos de aplicativos de delivery e transporte.

Uma grande vantagem oferecida pelo novo cartão de crédito é a maior segurança, pois o cartão físico não possui números e o cartão virtual é protegido por senha no celular. Além disso, outro atributo que torna o cartão inovador, é que ele pode ser aceito em qualquer maquininha nos estabelecimentos.

Pelo app Iti Itaú, é possível escolher o dia do vencimento da fatura do cartão, acompanhar gastos, lançamentos, ajustar o limite e consultar o saldo disponível para compras do cartão de crédito . Ademais, é possível consultar eventuais taxas e gerar boletos para pagamento da fatura do cartão de crédito pelo aplicativo.

Por fim, é importante lembrar que algumas taxas ainda são cobradas. Como a taxa para solicitação de cada nova via do cartão de crédito, taxa para saque nacional a cada saque feito com o cartão no Brasil e saque internacional a cada saque feito com o cartão no exterior. Ambas as tarifas são indicadas com seu respectivo nome na fatura mensal.