Ito Roque e Costa Rica podem se sagrar campeões na próxima rodada do Estadual



Caso vença na próxima rodada, será a primeira conquista do Sul-Mato-Grossense no time fundado há apenas 16 anos

Publicado em 18/05/2021

por Grande Área

Campo Grande, MS, 18 (AFI) – A sétima rodada do hexagonal final do Campeonato Sul-Mato-Grossense foi finalizada nesta segunda-feira. No confronto direto pela liderança, o time do Costa Rica passeou em cima do Operário, no Estádio Laertão e fez 3 a 0, se mantendo na liderança e abrindo cinco pontos do rival. A equipe pode ser campeã caso vença na próxima rodada.

Ito Roque pode sagrar-se campeão Sul-Mato-Grossense – Foto: Reprodução

VITÓRIA MAIÚSCULA

O Costa Rica entrou em campo para enfrentar o vice-líder Operário, a única equipe que havia vencido a Cobra do Norte. Na terceira rodada do hexagonal, mas o time do técnico Ito Roque fez uma grande partida e logo aos três minutos do primeiro tempo, Elivelton fez 1 a 0 e Joãozinho fez 2 a 0 na primeiro tempo.

Já na segunda etapa, os donos da casa continuaram criando oportunidades. Novamente Joãozinho balançou as redes e chegou a seu 14° gol na competição. Com os cinco pontos de vantagem, uma vitória na penúltima rodada já garante o título.

INSTITUIÇÃO É NOVA

O Costa Rica é uma equipe com apenas 16 anos de fundação. Sua melhor colocação no Estadual foi em 2008, quando chegou a terceira colocação, mas para este ano o presidente do clube Melquior Battisti, queria um técnico experiente com espírito vencedor.

O nome de Ito Roque foi o escolhido, e vem realizando uma grande campanha, chegou a uma invencibilidade de 11 jogos, tem o melhor ataque com 29 gols e apenas dois sofridos. Com 12 vitórias, três empates e apenas uma derrota, é disparada a melhor equipe da competição.

“A equipe manteve um grande equilíbrio dentro da competição e foi crescendo dentro dela, a grande sequência de vitórias deus muita moral para o grupo, que em momento algum da competição se acomodou. Agora só depende de nós para chegar ao tão sonhado título”, disse técnico Ito Roque.

PRÓXIMA PARTIDA



O Costa Rica volta a campo na próxima quinta-feira, fora de casa, no Estádio Morenão, para enfrentar o Comercial.