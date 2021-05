Ito Roque faz excelente trabalho e leva Costa Rica a título inédito

Sul-Mato-Grossense

Sob o comando de Ito Roque, Costa Rica chega a seu primeiro título estadual



Treinador fez um excelente trabalho, em 18 jogos perdeu apenas um e foi eleito o melhor técnico do campeonato

Publicado em 24/05/2021

por Grande Área

Campo Grande, MS, 24 (AFI) – O Futebol Sul-mato-grossense tem um campeão inédito, o Costa Rica, clube com 16 anos de fundação conquistou o feito com uma rodada de antecedência. E para festejar em sua própria casa, fechou o hexagonal final com uma vitória por 2 a 0 diante do União ABC, parando a cidade de Costa Rica para festejar nas ruas com os jogadores, comissão técnica e diretoria.

O Costa Rica apostou no trabalho do técnico Ito Roque, que em sua primeira passagem no estado do Mato Grosso do Sul fez um grande trabalho entrando para história do clube, com o primeiro título estadual, vaga inédita na Série D do Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Verde.

“Todos estão de parabéns eu só tenho agradecer a diretoria pela confiança em nosso trabalho e principalmente os atletas que abraçaram nosso método de trabalho e são merecedores dessa conquista inédita para todos nós, torcedores e principalmente para a cidade e para clube”, disse o técnico.

Ito Roque foi eleito o melhor técnico do Sul-Mato-Grossense – Foto: Reprodução

FEZ A DIFERENÇA



O treinador chegou ao Costa Rica na segunda quinzena de janeiro e com 30 dias de trabalho iniciou a competição com objetivo que conquistar o título inédito, e realizou uma ótima primeira fase se classificando de forma invicta para o hexagonal final. Em oito jogos foram seis vitórias, dois empates e cedendo somente dois gols.

Já no hexagonal final, chegou a perder a liderança, mas nos momentos decisivos foi eficiente e recuperou. Foram mais dez jogos, oito vitórias, um empate e apenas uma derrota, fez 24 gols e sofreu apenas quatro.

“O equilíbrio foi fundamental para que chegássemos ao título a equipe teve ótima sequência de vitórias e por tudo que essa equipe produziu e realizou na competição é merecedora desse título que nos marcam para sempre”, concluiu.

NÚMEROS EXPRESSIVOS



Sob o comando de Ito Roque, o Costa Rica realizou 18 jogos, conquistando 14 vitórias, três empates e apenas uma derrota. Marcou 35 gols, tendo o melhor ataque e sofre apenas seis gols, sendo a melhor defesa. Eleito o melhor técnico do campeonato.