Ivete Sangalo vai apresentar o ‘The Masked Singer Brasil’, novo reality musical da Globo

A cantora Ivete Sangalo revelou no Fantástico, neste domingo (30), que vai comandar a primeira temporada brasileira do reality internacional ‘The Masked Singer’, uma coprodução entre TV Globo e Endemol Shine Brasil. O programa faz primeira apresentação em agosto.

Foto: Reprodução

The Masked Singer’ é baseado no formato sul-coreano sendo sido exportado para mais de 40 territórios. No formato, toda a competição musical acontece diante dos olhos do público e de jurados sem que ninguém saiba quem está cantando.

Os participantes se apresentam totalmente fantasiados. Um ator? Um atleta? Um cantor? Pequenos vídeos dão dicas sobre os famosos que estão debaixo das fantasias. Enquanto tentam descobrir quem são os participantes, os jurados votam em suas apresentações favoritas. Mas apenas o menos votado tem sua identidade revelada, depois de ser eliminado da competição.

Perto de completar 30 anos de carreira, Ivete Sangalo vê no ‘The Masked Singer Brasil’ mais uma oportunidade de explorar sua versão apresentadora inserida em uma experiência inovadora e muito instigante.

“Estou amando a ideia de apresentar o programa porque ele tem música, mistério, expectativa, diversão. É um combo muito especial para proporcionar um momento de muita alegria ao público. Vamos fazer uma festa! Meu olho brilha porque eu vislumbro um aprendizado gigantesco”, descreve Ivete.

Formato mais vendido de 2019, The Masked Singer venceu a categoria de melhor Figurino do Emmy Award 2020 pelo trabalho de Marina Toybina no formato americano.