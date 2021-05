Na quinta-feira (27), completaram dois anos da morte de Gabriel Diniz. A ex noiva do cantor, Karoline Calheiros, utilizou as redes sociais para falar sobre homenageá-lo.

A modelo publicou nos stories vídeos em que o sertanejo aparece se divertindo ao lado de amigos. “Sua alegria estará sempre presente em nossos corações”, declarou ela.