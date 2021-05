Jacuipense anuncia o lateral Gedeilson, ex-Linense e Bragantino

Brasileiro

Série C: Jacuipense anuncia a contratação de lateral ex-Linense e Bragantino



Trata-se do lateral-direito Gedeilson, de 28 anos, que estava no Maringá FC, na disputa do Campeonato Paranaense

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Salvador, BA, 28 (AFI) – A diretoria do Jacuipense anunciou a chegada de mais um reforço para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro na manhã desta sexta-feira (28). Trata-se do lateral-direito Gedeilson, de 28 anos, que estava no Maringá FC, na disputa do Campeonato Paranaense.

REFORÇO

Foto: Gustavo Oliveira / Londrina EC

O jogador, que foi anunciado através das redes sociais do clube baiano, firmou contrato com o Jacuipense até o fim da Série C deste ano.

Em sua carreira, o lateral conta com passagens por clubes como Londrina, Volta Redonda, Botafogo-PB, Cuiabá, Tombense, América Mineiro, Madureira, Sampaio Corrêa, Bragantino, Linense e Maringá, onde estava na disputa do Paranaense.

Gedeilson é o sétimo reforço do clube para a disputa da competição nacional, tendo como principal objetivo o acesso à Série B de 2022. Antes do lateral, o clube já havia anunciado o goleiro Jean, o zagueiro Correia, o volante Darlan, os meias Bruninho e Renato Henrique e o atacante Luan.

ESTREIA

Os jogadores, que já treinam com o time comandado por Jonilson Veloso, se prepararm para a estreia do Jacuipense na Série C, marcada para o próximo sábado (29), às 15h30, diante do Floresta, em Horizonte, no Ceará.