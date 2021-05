Brasileiro

Jaraguá-GO fecha parceria para buscar acesso na Série D



Quem intermediou a negociação foi uma empresa internacionalmente conhecida com mais de 500 eventos pelo Brasil afora

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

Jaraguá, GO, 27 (AFI) – Com um projeto ambicioso de buscar o acesso na Série D do Campeonato Brasileiro, o Jaraguá acertou uma parceria com a Aseev Guapó, grupo empresarial representado pelo Dr. Alisson Moura e Dep. Professor Alcides. Quem intermediou a negociação foi uma empresa internacionalmente conhecida com mais de 500 eventos pelo Brasil afora.

A parceria será responsável pela montagem do elenco que disputará a Série D do Brasileiro. Sem tempo a perder, o clube já iniciou o planejamento e pretende anunciar nos próximos dias uma comissão técnica e os primeiros reforços para o torneio. O Jaraguá disputará também a Copa Verde.

Com a parceria, a tendência é que nomes conhecidos mundialmente sejam contratados. Ex-atletas, com passagens pela seleção, podem ser usados também como uma forma de incentivo aos jovens atletas. A expectativa é que amistosos sejam marcados nos próximos dias.

O Jaraguá está no Grupo 5 da Série D, ao lado de Aparecidense, Gama, Goianésia, Nova Mutum, Porto Velho e União Rondonópolis. Os times de Goiás largam com um leve favoritismo na briga pela classificação. A estreia será diante do Gama neste sábado, às 15h30, no estádio Amintas de Freitas.

SÉRIE D

O Campeonato será disputado por 68 equipes. Na fase preliminar, oito clubes das federações mais mal ranqueadas se enfrentam no mata-mata. Com os classificados, a Primeira Fase soma 64 agremiações, que serão divididas em oito grupos. Elas se enfrentarão em dois turnos, classificando as quatro melhores para a segunda fase. A partir daí, o torneio será disputado no formato eliminatório até o campeão seja definido.