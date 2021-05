Jardel Zamberlan volta ao Sub-20 do Capivariano após eliminação na A3

Paulista

Após eliminação no Paulista A3, Capivariano ‘rebaixa’ treinador ao Sub-20



O clube ainda não anunciou qual será seu novo comandante para o restante da temporada

Publicado em 26/05/2021

por Agência Futebol Interior

Capivari, SP, 26 (AFI) – Após a eliminação precoce na Série A3 do Campeonato Paulista, onde o Capivariano terminou a competição em nono lugar, não classificando às quartas de final, a diretoria do clube paulista decidiu tirar o treinador Jardel Zamberlan do comando do time principal e colocá-lo novamente à frente do time Sub-20.

RETROSPECTO RUIM

Foto: Divulgação / Capivariano

A decisão veio após o término da primeira fase da competição, onde o Capivariano superou o Olímpia por 2 a 0 na última rodada, porém, devido à grande oscilação durante a competição, não conseguiu garantir sua vaga nas quartas de final, onde estava presente desde 2018.

Após chegar ao Capivariano para assumir o Sub-10, em 2020, Jardel foi convocado para treinar o profissional durante a paralisação do Paulista A3 da última temporada, levando o clube às quartas de final, onde foi eliminado pelo campeão Velo Clube.

Já nesta temporada, devido à oscilação e a equipe não ter encontrado um ritmo de vitórias, o comandante não conseguiu resistir e acabou sendo ‘rebaixado’ ao Sub-20. Ao todo, no profissional, foram 18 jogos, com cinco vitórias, cinco empates e oito derrotas.