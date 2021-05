JBS oferece mais de 60 vagas de emprego para TODO BRASIL

A JBS oferece várias oportunidades de emprego pelo país. São muitos cargos disponíveis com diversas oportunidades! As vagas geram muitos benefícios aos contratados! Se você está procurando emprego e quer manter-se a par das oportunidades diárias, acompanhe o Notícias Concursos! Veja as orientações para se candidatar a uma das vagas abertas pela JBS!

JBS oferece mais de 60 vagas de emprego pelo país

A empresa JBS está divulgando várias vagas com benefícios. Os contratados terão direito a seguro de vida, participação nos lucros, assistência médica, refeitório e vale-alimentação. Os cargos abertos na JBS, no momento, são os seguintes:

Mecânico de Manutenção;

Supervisor de Segurança Patrimonial;

Supervisor Administrativo (Controladoria);

Técnico em Eletrotécnica;

Vendedor Externo;

Analista Comercial;

Coordenador da Qualidade;

Técnico de Agropecuária;

Supervisor de Tratamento de Efluentes;

Analista de Recursos Humanos Sênior;

Supervisor de Almoxarifado;

Analista de PCP;

Analista de Custos SR;

Analista de RH;

Analista de Exportação;

Supervisor de Transportes;

Especialista em Inteligência Artificial;

Analista de Engenharia de Dados;

Analista Administrativo de Grãos e Insumos;

Supervisor de Produção;

Coordenador de Manutenção Industrial;

Analista Fiscal;

Vendedor de Grandes Contas;

Analista de Mecânico Sênior;

Analista de Projeto;

Analista de Pricing Junior;

Operador de Caldeira;

Instrutor de Motorista;

Analista de Transportes.

Todas as oportunidades podem sofrer alterações a qualquer momento, a depender do contrato imediato dos candidatos. Veja, a seguir, como se candidatar e observe os critérios exigidos para contratação!

Como se inscrever

Quem tiver interesse em uma das vagas de emprego que a JBS oferece, basta acessar o site de inscrição, escolher uma das oportunidades pleiteada e cadastrar o currículo devidamente atualizado. A empresa de produtos alimentícios está buscando profissionais competentes e que queiram crescimento na carreira!

Acompanhe todas as vagas de emprego da semana aqui, no Notícias Concursos!