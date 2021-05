João Guilherme, narrador da ESPN, fica entusiasmado com Miranda: “Comprovando que ainda poderá ajudar muito o São Paulo”

O impacto que Miranda está causando no futebol brasileiro é muito grande e foi de forma imediata. O zagueiro parece que joga no Tricolor Paulista há muito tempo e vem tendo ótimas atuações nessa volta ao SPFC. Nas redes sociais, a torcida são-paulina já está muito empolgada e acredita que o defensor será ainda mais importante na sequência da temporada.









Durante o programa “Linha de Passe”, da ESPN Brasil, o narrador João Guilherme elogiou demais o medalhão e disse que o atleta fez uma partida ‘soberba’, usando o bordão quando quer se referir a um jogador muito acima da média, como é o zagueiro do clube paulista.

“Gostaria de destacar o Miranda, eu até conversava aqui com Vitor Birner antes do programa entrar no ar, é que atuação do Miranda. Para deixar aí o torcedor do São Paulo muito feliz, embora o São Paulo até, nesse momento, tenha sido o único brasileiro que não venceu nesta rodada, mas é um jogo complicado, contra o Racing, na Argentina”, explicou.

O narrador continuou elogiando o zagueiro: “O Miranda mostrou-se hoje aquele Miranda que a gente conhece, que a gente passou a admirar, um grande zagueiro desde quando surgiu no Coritiba, no São Paulo, no futebol europeu, na seleção brasileira. Que atuação soberba do Miranda, comprovando que ainda poderá ajudar muito o São Paulo nessa temporada”, completou.

Dentro de campo, o SPFC vem evoluindo jogo após jogo. Crespo já passa uma identidade para a equipe e os jogadores conseguiram rapidamente entender o conceito do novo treinador. Daniel Alves também vem jogando demais e sendo um dos pilares do time.