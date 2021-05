Jojo Nove e Meia: confira detalhes do programa de Jojo Todynho no Multishow

A partir do dia 17 de junho, Jojo Todynho terá um programa só dela no Multishow. A campeã de A Fazenda comandará o Jojo Nove e Meia, tolkshow que promete muita risada, segundo a apresentadora.

À coluna de Leo Dias, do jornal Metrópoles, Jojo contou o que o público pode esperar do programa. “Muita risada, erros ao ler o TP [equipamento que exibe o texto a ser lido pelo apresentador], porque eu vou me embolar nas falas, e muita verdade! Sempre ressaltando o valor das pessoas, as trazendo à realidade e tentando conscientizar de alguma forma os jovens e adultos. Incentivando as pessoas a não desistirem dos seus sonhos”, contou.