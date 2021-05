Sul-Americana

Jorge Wilstermann-BOL x Ceará – Altitude vai tirar a vaga do Vozão?



O time brasileiro depende apenas de si para chegar nas oitavas de final da Sul-Americana

Publicado em 26/05/2021

por Agência Futebol Interior

Fortaleza, CE, 26 (aFI) – O Ceará depende apenas de si para conseguir a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana, mas o Jorge Wilstermann-BOL não será o seu único adversário nesta quinta-feira.

Os dois times se enfrentam pela última rodada do Grupo C no Estádio Félix Capriles, em Cochabamba, cidade boliviana que fica a 2.560 metros cima do nível do mar.

SITUAÇÃO NA TABELA

Na liderança isolada, com nove pontos, o Ceará precisa de uma simples vitória, mas a classificação pode vim com um empate desde que o Arsenal de Sarandí-ARG não faça o dever de casa contra o Bolívar-BOL, em jogo também marcado para as 19h15.

Ceará depende apenas de si para se classificar (Foto: Divulgação/Ceará)

VAI AMENIZAR?

A classificação histórica serviria para amenizar a frustração do último domingo, quando o Ceará ficou com o vice-campeonato cearense ao empatar sem gols com o rival Fortaleza, no Castelão.

DÚVIDAS NO VOZÃO

A escalação inicial do Ceará ainda não está definida. Como o capitão Luiz Otávio está lesionado, Messias terá Klaus ou Jordan como companheiro. No meio de campo, Fernando Sobral disputa vaga com Charles. A última dúvida é quem será a referência no ataque: Jael ou Felipe Vizeu.

“Encaramos como o jogo mais importante do ano até agora. É uma partida que vale muito. A gente tem que entrar com a concentração elevadíssima e ser letal na hora que for preciso para fazer os gols. Queremos conseguir essa classificação histórica”, disse Fernando Sobral.

ADVERSÁRIO DESFALCADO

Já eliminado, o Jorge Wilstermann-BOL tenta se despedir da Sul-Americana com pelo menos uma vitória, mas para isso precisa passar por cima de desfalques.

Além do lateral Alejandro Meleán, suspenso pelo terceiro amarelo, o time tem quatro jogadores contaminados pela Covid-19. Os nomes dos infectados são mantidos em sigilo.