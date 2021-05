Jorginho e Léo Condé ganham força no Guarani para a Série B

Brasileiro

Ex-treinador do Vasco e mais um ganham força no Guarani



Além de Jorginho, Léo Condé também foi elogiado pelo presidente Ricardo Miguel Moisés

Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 18 (AFI) – A diretoria do Guarani está no mercado em busca do substituto de Allan Aal, que foi demitido na manhã desta terça-feira. Dois treinadores tiveram seus nomes especulados e elogiados pelo presidente Ricardo Miguel Moisés.

Um deles é Jorginho, que está sem clube depois de ter sido demitido no último final de semana pelo Atlético-GO após divergências com a diretoria, apesar do bom aproveitamento. O treinador de 56 anos tem passagens por Figueirense, Flamengo, Ponte Preta, Vasco, Bahia, Ceará e Coritiba.

BELA CARREIRA

Antes de ser treinador, Jorginho fez história no futebol mundial atuando como lateral-direito, sendo, inclusive, campeão da Copa do Mundo de 1994 com a Seleção Brasileira.

Revelado no América-RJ, ele defendeu ainda Flamengo, Bayer Leverkusen-ALE, Bayern de Munique-ALE, Kashima Antlers-JAP, São Paulo, Vasco e Fluminense.

Jorginho pode assumir o Guarani para a Série B (Foto: Site Oficial do Coritiba)

LÉO CONDÉ

Outro nome que agrada ao presidente Ricardo Miguel Moisés é o de Léo Condé.

Ex-Tupi, Nova Iguaçu, Caldense, Sampaio Corrêa, Bragantino, Goiás, CRB, Botafogo-SP, Paysandu e São Bento, o treinador de 43 anos está no Novorizontino e na quinta-feira enfrenta a Ponte Preta na final do Troféu do Interior.

“O Guarani, através do Conselho de Administração, busca sempre esse perfil de profissionais jovens com muita vontade de vencer e com certeza experiência e grande potencial.

O conceito do CA se mantém. Os dois nomes ventilados são nomes fortes, vencedores, mas ainda não temos definido o nome final”, disse o mandatário.

A diretoria bugrina espera decidir o novo treinador o quanto antes, pois a estreia do Guarani na Série B do Brasileiro acontece no próximo dia 28, contra o Vitória, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa.

