Jornalista sai escoltado por policiais em protesto pró Bolsonaro no Rio; veja vídeo

Neste domingo (23), um jornalista da CNN foi expulso do protesto pró Bolsonaro no Rio de Janeiro. O profissional estava no local à trabalho e fazia a cobertura da aglomeração causada pelo evento. Veja vídeo:

O jornalista precisou de escolta policial e saiu do evento na viatura. Ao fundo do vídeo, é possível ouvir as pessoas presentes no protesto gritando “CNN lixo”. A maioria dos apoiadores não usava máscara.

O protesto contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro da saúde Eduardo Pazuello. No evento, oo presidente criticou governadores e prefeitos que apoiaram o isolamento social.