Jovem atacante do Grêmio Anápolis pode deixar o clube como ídolo

Suspenso da grande final, jovem atacante pode entrar na história do Grêmio Anápolis



Destaque do clube e com apenas 19 anos, Ronald pode deixar o clube com o nome na história. O jogador deve ir para o Atlético-GO

Publicado em 21/05/2021

por Grande Área

Anápolis, GO, 21 (AFI) – Com uma campanha que entra para história do clube, o Grêmio Anápolis pode conquistar de forma inédita seu primeiro título Goiano da primeira divisão neste domingo. Além de quebrar um jejum diante do Vila Nova, no Estádio do OBA, a última vitória foi em 2013.

E para esta decisão, o técnico Cléber Gaúcho terá dois grandes desfalques: o zagueiro Danrlei, titular absoluto e um dos destaques do time na competição, e o atacante Ronald autor de dois gols. O atacante foi decisivo na classificação da equipe para a final com uma assistência para atacante Lucão, na vitória diante do Atlético Goianiense por 1 a 0. No jogo de volta, o time perdeu por 2 a 1, mas Ronald marcou o gol que levou a decisão aos pênaltis e, posteriormente, a classificação.

Ronald sairá após o final do campeonato – Foto:Reprodução

SUSPENSOS POR CARTÕES

Os dois atletas são titulares da equipe, Ronaldo tem 14 jogos e na primeira partida da final diante do Vila Nova, no empate em 1×1, em Anápolis, foi advertido com terceiro cartão amarelo aos 20 minutos de jogo após dividida com o zagueiro adversário Saimon, que árbitro acabou amarelando o atacante, o deixando fora da grande final, assim como o zagueiro Danrlei,

“Fico muito triste em ficar de fora de uma grande final por causa de um cartão que na minha opinião não fui merecedor, pois visei apenas a bola e árbitro acabou que aplicando de forma equivocada.



Mas vou estar com meu companheiros torcendo e incentivando para que possamos fechar o campeonato com esse título que será muito importante para o clube, torcedores e nós jogadores que ficaremos na história do clube”, disse o atacante Ronald.

DE SAÍDA

Com possibilidade de conquistar o título, o atacante também poderá fazer sua despedida do Grêmio Anápolis. O jovem jogador de apenas 19 anos, que tem contrato de empréstimo até dia 31 de maio, já que pertence ao Atlético Goianiense. Após a final do campeonato deverá definir se vai contar com atleta no Brasileirão ou se será emprestado, pois vários clubes já demonstram interesse em contar com atleta.