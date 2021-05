Jovem é executado a tiros e tem corpo encontrado em terreno baldio

Um jovem de 22 anos foi executado a tiros na noite desse sábado (15), no bairro do Benedito Bentes, na periferia de Maceió. O nome da vítima não foi divulgado. De acordo com o relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o crime ocorreu por volta das 21h15, próximo a uma…

Um jovem de 22 anos foi executado a tiros na noite desse sábado (15), no bairro do Benedito Bentes, na periferia de Maceió. O nome da vítima não foi divulgado.

De acordo com o relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o crime ocorreu por volta das 21h15, próximo a uma padaria.

A PM informou ainda que a vítima foi abordada por criminosos e alvejada diversas vezes, tendo seu corpo jogado em um terreno baldio. Após o crime, o atirador fugiu e não foi localizado.

Nenhuma testemunha presenciou o fato. Não há informações sobre a autoria e motivação do crime. O jovem teve seu corpo periciado e recolhido pelos institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML).