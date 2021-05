Judivan, atacante ex-Botafogo fecha com o Gzira United, de Malta

Paulista

Atacante que disputou o Paulistão pelo Botafogo assina com clube europeu



Judivan, de 26 anos, disputou o Paulistão com o Pantera e foi contratado pelo Gzira United, de Malta

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Ribeirão Preto, SP, 28 (AFI) – Após ter a saída confirmada do Botafogo-SP, o atacante Judivan foi contratado pelo Gzira United, de Malta. Segundo o clube Maltês, o jogador de 26 anos firmou um vínculo de dois anos com o clube.

Além de Judivan, o time maltês conta com outros quatro brasileiros no elenco: Thiago Espíndola, Gabriel Mentz, Lipão, Maxuell Samurai e Jefferson Assis.

Judivan, em sua passagem no Botafogo-SP – Foto: José Bazzo/Agência Botafogo

VAI DISPUTAR O QUE?



Fundado em 1947, o Gzira ficou na terceira colocação da última BOV Premier League, liga nacional de Malta, e vai representar o país na próxima Conference League, da Uefa.

NÃO BRILHOU POR AQUI



Com contrato com o Botafogo até 30 de junho, Judivan acertou a saída do clube após disputar 24 partidas entre Série B e Paulistão. O jogador não conseguiu fazer grandes atuações e balançou as redes apenas uma vez.

PRÓXIMO COMPROMISSO



A próxima partida do Pantera é contra o São José, às, 20h, no próximo domingo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série C, na Arena Euronike, em Ribeirão Preto.