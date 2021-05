Juliana Paes rememora ‘perrengue’ em cena de sexo: ‘aquele tapinha na coxa’

Juliana Paes participou do ‘Que História É Essa, Porchat?’ desta semana e abriu o jogo para Fábio Porchat sobre perrengues de gravação. A apresentadora Ana Furtado também estava presente no programa.

“Eu fiz uma cena com um colega que colaram o pinto e o saco dele todo com fita crepe só que a cena era toda dentro da banheira. Qual a chance do negócio não descolar? Ai a gente tá lá e daqui a pouco eu sinto um tapa, né? Quando descola e você sente aquele tapinha na coxa”, contou Juliana.