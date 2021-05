Juliette alcança 30 milhões de seguidores e celebra: ‘obrigada por tudo’

Juliette Freire atingiu a marca de 30 milhões de seguidores no instagram durante a manhã deste domingo (30). A campeã do BBB 21 tratou logo de agradecer ao apoio dos fãs. “Quem acordou com 30 milhões de seguidores aqui no Instagram? Obrigada por tudo”, escreveu na legenda da publicação.

Juliette ultrapassou Sabrina Sato e se tornou a ex-participante do BBB mais seguida da história também durante esta semana. Em entrevista recente a Hugo Gloss, a paraibana revelou estar assustada com o sucesso.