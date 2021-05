Juliette anuncia que é a nova embaixadora de marca de maquiagem

Vencedora do “BBB 21”, Juliette anunciou, na noite desta segunda-feira (17), o seu primeiro contato após o programa: agora ela é embaixadora oficial da Avon. Em dez minutos, a marca chegou à terceira posição entre as hashtags mais mencionadas no Twitter.

“A maquiagem é o que me possibilitou lutar pelos meus sonhos e hoje quero anunciar que a nova embaixadora da @avonbrasil tá on. Acreditem nos seus sonhos”, legendou Juliette a foto em que aparece com um roupão com o nome da marca, no Instagram.