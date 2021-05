Juliette desabafa com Camilla de Lucas no BBB21: ‘As pessoas podem achar que eu posso sair, ou que eu não sou interessante’ | casa bbb

Juliette dança sozinha na pista quando Camilla de Lucas, que está no bar, chama a paraibana: “Juliette, por que você está triste?“, a influenciadora questiona. “Eu tô notando as pessoas longe de mim. Presta atenção”, Juliette responde. Camilla rebate: “Eu tô sentindo que você está se afastando, não tá?“. Juliette explica seu ponto de vista: “Amiga, todas as vezes, todos os assuntos, nunca eu sou chamada, nunca eu sou puxada, presta atenção. Eu acho que as pessoas podem achar que eu posso sair, ou eu não sou interessante, eu não sei o que é, mas eu tô sentindo isso“. Camilla sugere que isso é coisa da cabeça de Juliette, mas a paraibana garante que não.