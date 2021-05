Juliette desabafa sobre problemas na vida sexual ‘me sentia suja’

Na última semana, os semifinalistas do BBB21 – Gilberto, Camilla e Juliette – conversaram sobre sexualidade. Na ocasião, a advogado aproveitou para desabafou sobre como a religião afetou sua visão sobre relações sexuais.

Juliette revelou que só começou a se masturbar na vida adulta, pois via a prática como algo inapropriado, segundo a bíblia. O problema também impactou suas relações sexuais, a advogada contou que sentia que estava desrespeitando sua religião.

“Eu me culpava o tempo inteiro, tanto que para eu perder a virgindade com 20 para 21 anos, mesmo num relacionamento sério com uma pessoa que eu gostava… eu não conseguia. Eu tinha crises e pânico. Eu sentia que eu estava fazendo algo sujo contra Deus e contra minha família. Vinham questões religiosas na minha cabeça, e não foram meus pais que colocaram isso foi eu mesma”, desabafou a advogada.