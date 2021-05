Juliette detalha dia a dia dormindo no quarto do sexo na casa de Anitta: ‘Crises de riso’

Passando uma temporada na casa de Anitta, a campeã do ‘BBB 21’, Juliette Freire revelou estar dormindo no quarto do sexo, da cantora carioca. De acordo com o Extra, o cômodo lembra uma boate, com paredes escuras e luzes de led. Foto: Reprodução/ Instagram

“Eu tenho crises de riso, porque durmo com mainha nele. Fico pensando: “Que tristeza! Eu, aqui, deitada com a minha mãe! Pelo menos, evita pensamentos coisados”, contou aos risos, afirmando sair no lucro quando consegue, ao menos, dormir. Segundo ainda o Extra, com a fama e a agenda cheia de compromissos, a nova rotina tem tirado o sono da advogada. “A rotina nos primeiros 20 dias de milionária está mais puxada que prova de resistência do “BBB”, confessa ela.