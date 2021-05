Juliette diz estar assustada com a fama e relata ansiedade: ‘Tenho medo de tudo’

Campeã do Big Brother Brasil 21 e com uma legião de fãs – os “cactos” -, Juliette está tendo que lidar com muita coisa desde que saiu do reality. Convites de trabalho, solicitação de entrevistas, decisões importantes. Tudo isso agora faz parte da rotina da maquiadora. Para lidar com tanta informação, a paraibana revelou que buscou acompanhamento psicológico e disse estar assustada com a fama.

“Esta fase está sendo a mais crítica da minha carreira. Chique eu, né, falando em carreira? As decisões grandiosas e mais urgentes precisam ser tomadas agora. Além disso, o meu psicológico não está 100%. Ainda tenho memórias perturbadoras (do programa). Comecei a ter problema de ansiedade no início da pandemia, mas não era algo patológico, a se tratar. Agora, está muito intenso, chego a me tremer toda. Tenho medo de tudo. Quando tem muita gente junta, temo que as pessoas se machuquem. Quando falo, temo machucar alguém. Tenho receio de usar uma palavra errada. Eu me assusto com o poder da minha opinião e as consequências dela”, disse Juliette ao jornal Extra.