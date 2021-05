Juliette em ‘êxtase’, Karol Conká arrependida e choro de Projota: confira o papo dos brothers com Tiago Leifert no ‘BBB Dia 101’ | BBB21

Juliette, a campeã da temporada, falou como estava se sentindo após a grande Final. A paraibana contou que ainda não assimilou tudo o que aconteceu com ela do lado de fora e está surpresa com a reação dos fãs.

“Fui bombardeada por tantas informações. Eu vi as músicas, os memes, vi os olhos das pessoas brilhando. Nunca vi tanto amor, estou em êxtase. Está uma loucura, não sei como isso aconteceu, mas é um sonho, só tenho a agradecer. Muito obrigada por acreditarem em mim. Eu estou no céu… e milionária”, brinca. “É inexplicável, não sei o que esse povo viu, mas eu estou muito feliz e grata, completa.

1 de 1 BBB21: Juliette diz que está em ‘êxtase’ após vitória no ‘Big dos Bigs’ — Foto: Globo BBB21: Juliette diz que está em ‘êxtase’ após vitória no ‘Big dos Bigs’ — Foto: Globo

Karol Conká, que teve recorde de eliminação em sua saída, contou que seu comportamento no jogo foi o mais difícil de assimilar. “O mais difícil foi me reconhecer nas cenas que eu estava mais agressiva, aceitar o jeito que eu fiquei… Tudo o que eu vi me fez ficar muito mal“. Em um outro momento, reconheceu que o reencontro dos brothers serviu para “ressignificar erros e jornadas”, em alusão à linguagem da amiga Lumena.

Lucas Penteado, que saiu na primeira semana, disse que sua participação no reality foi essencial para chegar perto de seu grande objetivo: “Sem ter ganho [o programa], consegui alcançar a minha meta. Até o final do ano, vou conseguir comprar a casa da minha mãe. Graças ao Big Brother“. Ele também fez as pazes com Karol: “Você foi a primeira que me acolheu e me abraçou. O que ficou pra trás ficou pra trás.”

Lucas Penteado abraça Karol Conká: ‘Você entrou como diva do pop e saiu como um ser humano’

Projota ficou muito emocionado e chorou durante o papo.

Já Nego Di revelou: “Já fui cancelado várias vezes. Quando eu saí, o que eu mais pensava era ‘acabou minha carreira’, ‘acabou a minha vida’. Senti muita vergonha.” O ex-brother disse que, ao contrário do que ele pensava, a ida para a casa foi algo positivo, já que ele pode avaliar antigos erros. No final, disse que não se arrepende de ter participado da temporada.

