Juliette Freire relata que avião em que estava arremeteu e recebe conselho de Gil; veja

A campeã do BBB21, Juliette Freire, compartilhou com os seus seguidores pelo Twitter, na manhã desta segunda-feira (17), que o avião em que estava arremeteu duas vezes.

A paraibana explicou que está tudo bem, mas se preocupou com Déborah e o segurança (que têm filhos).

“Bom diaaa. O avião hoje arremeteu duas vezes, eu já tava rezando: “pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de mim e do mundo inteiro”. Fiquei rezando bem muito, mais preocupada com Déborah e com o segurança, que têm filhos, mas tá tudo bem, graças a Deus. Boa semana!”, escreveu Juliette.

Bom diaaa. O avião hoje arremeteu duas vezes, eu já tava rezando: “pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de mim e do mundo inteiro”. Fiquei rezando bem muito, mais preocupada com Déborah e com o segurança, que têm filhos, mas tá tudo bem, graças a Deus. Boa semana! ❤️???? — Juliette (@juliette) May 17, 2021

Nervoso, Gil do Vigor aconselhou a amiga. “O que é arremeteu?? Turbulência? Eu fico todo nervoso também mas Deus vai nos proteger sempre. Não temais, crê somente!”, respondeu.