Juliette nega relação profissional com Anitta: ‘Eu sou minha empresária’

Fenômeno de 2021 na internet brasileira, Juliette Freire fez sua primeira live na noite do último sábado (15), no Instagram. O evento durou 1 hora e 30 minutos e chegou a alcançar mais de 800 mil participantes ao vivo ao mesmo tempo ouvindo a campeã do BBB 21. No início, a paraibana escolheu responder perguntas enviadas previamente pelos fãs e deixou o chat ao vivo da plataforma desligado. Juliette ao vivo no Instagram

Contrato com a Globo e Anitta como Empresária

Tranquila, Juliette desmentiu boatos sobre a sua carreira, e contou que Anitta não será a sua empresária. “Eu sou minha empresária. A Anitta me estendeu a mão. Eu respeito muito a história dela. Sempre a admirei como mulher. Ela vai me orientar com algumas questões, mas não como minha empresária. A família dela acolheu a minha muito bem e tem me apoiado muito”, contou ela. Juliette está hospedada na casa da cantora de “Girl from Rio” desde que deixou o Big Brother.

Outro rumor que rondou a internet foi sobre um suposto contrato que teria fechado com a Globo. “Eu ainda não fechei nenhum contrato, não assinei nada, ainda estou em negociação tanto com a Globo quanto com qualquer outra empresa que tenha interesse. A gente vai ver qual a melhor proposta, mas eu não recusei nada de ninguém”, avisou deixando as expectativas dos fãs em suspense.

Vai ser cantora daqui para frente?

Durante toda a live os pedidos para que Juliette cantasse para os fãs foram muitos. A advogada preferiu resguardar a voz – que está rouca, mas afirmou que esse pode ser um caminho a seguir. “Quando eu canto eu me sinto leve. É uma linguagem que eu me sinto leve. Estou estudando e preciso estudar. Eu sei que você me amam cantando. Algumas pessoas criticam, mas tudo bem. E eu estou estudando e se eu me senti capaz, vou em frente”, disse.

Agradecimentos e acenos a famosos

O que não faltou na primeira live de Juliette foram celebridades em busca de um “alô” da nordestina. Alguns deles receberam uma mensagem especial, dentre eles a atriz e comediante Tata Werneck.

“Meus sentimentos, eu sei o que você está passando. Tenha muita força e muita luz, você tem, e sorriso e felicidade e coisas boas que é o que o Paulo nos deixou – e você é uma representante disso no nosso país. Nosso país precisa de pessoas inteligentes, boas e você é uma delas. Eu tenho vontade de conhecê-la e queria aprender um pouco com você, nem que seja 1% de sua inteligência. Você é uma gênia. Para mim, você é uma das mulheres mais inteligentes do Brasil. Quero muito conhecê-la e aprender com você”, disse.

Dentre tantos, alguns dos mais celebrados pela maquiadora foram o padre Fábio de Melo, Sabrina Sato e Giovanna Ewbank. “Zerei a vida! Ela fez história no ‘BBB’. Uma das mulheres mais carismáticas e estilosas, aceitem. Se eu for metade do que você é, já estou feliz”, disse Juliette sobre Sabrina. Ao pároco, a paraibana pediu serenidade e coragem para enfrentar “esse mundo novo” do qual, agora, ela faz parte.