Juliette passa Sabrina Sato e se torna a ex-BBB mais seguida no Instagram

A vencedora do ‘BBB 21’, Juliette Freire, ultrapassou Sabrina Sato e se tornou a participante com mais seguidores no Instagram, na tarde desta quarta-feira (26). A advogada alcançou a marca de 29.789.656 seguidores. Já a participante do BBB 3 está com 29.789.280 fãs.

Durante o programa, a paraibana se tornou um sucesso na internet. Juliette foi a participante que mais ganhou seguidores durante sua passagem pelo reality show, ao todo foram mais de 23 milhões de seguidores.

No ranking das participantes do Big Brother Brasil mais seguidos na rede social, Grazi Massafera completa o top 3, com 23,5 milhões de fãs no Instagram.