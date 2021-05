Juliette pede desculpas a Gilberto após desentendimento no BBB21: ‘Não se estressa com isso, não’ | casa BBB

A discussão entre Gilberto e Juliette por conta das roupas no varal segue. Eles vão para a área de serviço da casa do BBB21. “Estou chateado“, comenta o brother. “Gil, desculpa“, diz a advogada. “Eu já falei”, continua ele. “Então pronto, resolvido. Eu pensei que era muita roupa“, fala a paraibana. “Eu não falei que era muita roupa. Eu não lembrava“, ressalta o pernambucano. “Venha cá, me desculpe. Não se estressa com isso, não. Venha cá“, pede Juliette.